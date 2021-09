Nikita den Boer bezorgt Nederland op slotdag Paralympische Spelen nog 59ste medaille

Espargaro verrast vriend en vijand met pole op Silversto­ne in MotoGP

28 augustus De Spaanse motorcoureur Pol Espargaro heeft polepostion bemachtigd in de Grote Prijs van Groot-Brittannië. De MotoGP-rijder uit het fabrieksteam van Honda was in de kwalificatierace op Silverstone de snelste (1.58,889). De twaalfde race van het seizoen is zondag.