NOC*NSF haalt Wüst als expert binnen: ‘Ireen weet als geen ander wat de sport van je vraagt’

Motorcros­ser Herlings vierde in Grote Prijs van Zwitser­land, Jorge Prado loopt uit

Motorcrosser Jeffrey Herlings is in de Grote Prijs van Zwitserland op de vierde plaats geëindigd. De fabrieksrijder van KTM finishte in de tweede manche ook op die plek, na in de eerste als zesde over de streep te zijn gekomen. De zege op het circuit van Frauenfeld ging naar de Fransman Maxime Renaux op zijn Yamaha, Calvin Vlaanderen (Yamaha) werd vijfde in de eindstand.