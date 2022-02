NOC*NSF na stoppen coronasteun: ‘We vrezen dat het na-ijleffect nog jaren kan voortduren’

Volgens NOC*NSF blijven investeringen nodig om de Nederlandse sport weer ‘de oude’ te laten worden en vooral om de bevolking weerbaarder, actiever en fitter te maken. ,,We begrijpen dat de noodsteun stopt nu de maatregelen verdwijnen of afgeschaald worden. Maar de herstelopgave begint nu pas”, aldus Lenselink. ,,We willen Nederland weer vitaal krijgen. Of eigenlijk: vitaler dan we waren. Want één van de redenen waarom deze pandemie er zo ingehakt heeft, is dat veel mensen niet fit waren. Een van de beste manieren om in de toekomst zo’n pandemie aan te kunnen, is om een weerbare bevolking te hebben.”