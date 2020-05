NOC*NSF tevreden met 110 miljoen euro: ‘Kabinet precies op tijd met financiële steun’

,,Fijn dat zowel bij minister Martin van Rijn (Sport) als bij het gehele kabinet de waarde van de Nederlandse sportinfrastructuur zo hoog in het vaandel staat.” Van Zanen wijst op de unieke infrastructuur van sportverenigingen in Nederland, die veelal draait op vrijwilligers. ,,Dit netwerk van ongeveer 25.000 verenigingen staat nu zwaar onder druk omdat belangrijke inkomsten wegvallen en hoge vaste lasten tegelijkertijd doorlopen. We kunnen het ons als maatschappij niet veroorloven dat hierdoor sportverenigingen zouden verdwijnen, juist nu het belang van sport en bewegen voor onze gezondheid zo evident is gebleken."



Directeur Gerard Dielessen valt de voorzitter bij. ,,Geweldig nieuws dat het kabinet 110 miljoen euro vrijmaakt voor de acute nood die onze sportverenigingen nu ondervinden vanwege de maatregelen die genomen moesten worden in de bestrijding van het coronavirus. Met dit bedrag kunnen we onze 25.000 sportverenigingen in ieder geval op korte termijn overeind houden.”