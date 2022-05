NOC*NSF wil dat onderzoek ISR verbetert na uitspraak in zaak Vincent Wevers

Russisch zwemkampi­oen Rilov moet steun aan Poetin bekopen met flinke schorsing

De Russische tweevoudig olympisch zwemkampioen Evgeni Rilov is door wereldzwembond FINA voor negen maanden geschorst. De reden daarvoor is dat de 25-jarige zwemmer vorige maand aanwezig was in het Loezjniki-stadion in Moskou, waar de Russische president Vladimir Poetin in een speech de strijdkrachten prees voor hun ,,speciale militaire operatie” in Oekraïne.

22 april