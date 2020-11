NOC*NSF wil topcompetities half december hervatten

,,Uitgangspunt is dat er meer ruimte komt waarbij we de routekaart volgen, die soms nog wel tot verwarring leidt. In eerste instantie hopen we dat er snel weer in groepen kan worden gesport, op de eigen vereniging zonder verplaatsingen. Dat je in ieder geval weer kan trainen en onderlinge wedstrijden kunt spelen”, verklaarde Dielessen, die meldde dat er een week later bestuursoverleg is met minister Tamara van Ark.