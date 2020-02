NOC*NSF: zaken rond virus kosten vooral veel tijd

NOC*NSF is vooralsnog vooral veel tijd kwijt aan de problemen die spelen en de vragen die er zijn rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus. Van nervositeit echter is geen sprake. ,,Veel sporters en bonden vragen ons wat te doen”, zegt Geert Slot namens de sportkoepel. ,,Ons advies is eigenlijk heel simpel. Volg het reisadvies van Buitenlandse Zaken en luister ook heel goed naar het RIVM.”

Tot concrete problemen heeft het virus in de Nederlandse sportwereld nog niet geleid. Slot: ,,In een paar takken van sport zijn er olympische kwalificatiewedstrijden afgelast. Dat is vervelend, maar geen groot probleem. Voor de betreffende atleten kijken we naar een alternatieve wedstrijd of een wat ander beoordelingstraject. Daar komen we echt wel uit.”

Er wordt bij geen enkel sportevenement in Nederland een deelnemer geweigerd omdat die tot een risicogroep zou kunnen behoren, ook niet bij activiteiten met kinderen of in de breedtesport. Slot: ,,Een dergelijk advies is er niet in Nederland. Dus wij adviseren het ook niet. Het enige wat een organisatie moet doen is onmiddellijk een arts raadplegen als iemand bepaalde ziekteverschijnselen vertoont.”

Veel lastige situaties lossen zich ook vanzelf op, zegt Slot. ,,Dat klinkt misschien een beetje cynisch, maar in de praktijk is het wel zo. In de gebieden met een verhoogd risico zijn alle sportwedstrijden afgelast of uitgesteld. Dus we hoeven niemand af te raden er naar toe te gaan. Andersom gebeurt hetzelfde. Mensen mogen niet weg uit gebieden met veel besmettingen, waardoor ze ook niet in Nederland op een deelnemerslijst terechtkomen.”

De discussie over het al dan niet doorgaan van de Olympische Spelen in Tokio, de komende zomer, wordt op Papendal niet gevoerd. ,,Onze samenwerking met het plaatselijk organisatiecomité verloopt normaal. Er is op dit moment geen enkele hinder, op welk gebied dan ook. Er is geen enkele aanwijzing dat de Spelen niet doorgaan, maar natuurlijk weet niemand hoe het er over een paar maanden voorstaat. Maar deze discussie voeren we wel als die gevoerd moet worden, niet eerder.”