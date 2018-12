Nog geen 24 uur rust: Oranje treft Duitsland in cruciaal duel

Een flinke nederlaag op zak, de wetenschap dat de uitslag van de wedstrijd bepaalt of ze naar de halve finale gaan, plus een confrontatie met hun voormalige bondscoach: het treffen met Duitsland vanavond is voor de Nederlandse handbalsters op meerdere fronten beladen. Henk Groener, inmiddels als coach in Duitse dienst, kijkt er naar uit.

Door Lisette van der Geest



Of hij het een bijzondere confrontatie vindt? ,,Hooguit voor mij of Debbie Klijn”, zegt Henk Groener over zijn keeperstrainer. ,,Maar voor de Duitse ploeg is Nederland een tegenstander als alle anderen. Ik vind het altijd leuk om tegen een ploeg te spelen van mensen die ik ken. Zo kunnen we testen waar we staan. Tegen de beste spelen geeft de beste feedback.”

Groener, van 2009 tot 2016 coach van het Nederlands vrouwenteam, onder wiens leiding de handbalsters WK-zilver wonnen en zich plaatsten voor de Olympische Spelen, kent de Nederlandse vrouwen door en door. Dat is een voordeel, geeft hij toe. ,,Maar dat is míjn voordeel. Daar hebben de speelsters niet zoveel aan. We weten ook dat als ik weer te veel informatie in die hoofden stop, ze niet beter gaan handballen, maar gaan nadenken. Mijn informatie is eigenlijk maar beperkt”, stelt Groener.

Volledig scherm © AFP Groener is inmiddels bijna een jaar in dienst bij de Duitsers. Hij woont nog steeds in Nederland, in Leersum, en gaat regelmatig op en neer. De Duitse bond zit in Dortmund -,, een kleine twee uurtjes rijden.” Daarnaast rijdt hij door het land voor bezoeken aan de clubs. ,,Dan maakt het niet uit of ik uit Leersum vertrek, of uit een woonplaats in Duitsland.” Veel wedstrijden volgt de bondscoach ook via internet. Dat is efficiënter. Groener vindt het handiger veel wedstrijden te zien, in plaats van door reistijd slechts bij één fysiek aanwezig te zijn.

Bijna het hele Duitse team speelt in de eigen competitie, op een speelster na: Xenia Smits. Na het WK in eigen land, een jaar geleden, zijn tien internationals gestopt bij het team. Groener: ,,Zij zagen het WK als een afronding. Het maakt dat wij hier op dit toernooi zes debutanten hebben, een team dat gemiddeld nog geen 30 interlands heeft gespeeld voor dit toernooi. Nederland stond op een gemiddelde van 93.”

En Groener vervolgt: ,,Als je naar de opbouwrij kijkt, met bijvoorbeeld Laura, Lois en Estavana (respectievelijk Van der Heijden, Abbingh en Polman, red.) dan hebben zij met zijn drietjes bijna meer interlands gespeeld in totaal dan onze hele selectie. Het verschil in de basis is zo groot.”

Maar Duitsland speelt ondanks het missen van ervaring een goed toernooi. Won wél van Noorwegen, met een punt verschil (33-32), in tegenstelling tot Nederland gisteren en kreeg drie rustdagen voor de confrontatie met Nederland. Over Noorwegen zegt Groener: ,,Je weet dat als je een kans hebt om ze te verslaan, dit bij de eerste poulewedstrijd is.” Dan kan een handbalgrootmacht nog minder alert zijn, dan is de druk nog minder hoog. Het was voor Groener de eerste keer dat hij van Noorwegen won, met Nederland lukte dit nooit.

Op papier lijkt Nederland het betere team vanavond. Naast de ervaring won Nederland op de laatste vier grote eindtoernooien drie keer een medaille. Nederland werd tweede op het laatste EK, twee jaar geleden. Maar de grote vraag voor vanavond is hoe het team van bondscoach Helle Thomsen is hersteld na de grote nederlaag van Noorwegen. En wat het effect is van de late speeltijd - rond 22.30 uur was de wedstrijd pas klaar en moesten speelsters nog langs allerlei plichtplegingen als dopingcontrole, massage, eten, pers en andere zaken. De Duitse vrouwen speelden zondagavond hun laatste wedstrijd en konden zich sindsdien in alle rust voorbereiden op de confrontatie van vanavond. ‘Unfair’, noemden zowel Groener als Thomsen dit wedstrijdschema.