Noorse langlaufheld Northug beëindigt per direct zijn loopbaan

,,Het is een geweldig avontuur geweest. Als jonge jongen droomde ik ervan een goede skiër te worden. Ik ben er trots op dat me dat gelukt is. Langlaufen is zo lang mijn leven geweest, daarom is het moeilijk te stoppen’', aldus Northug (32) in een emotionele toelichting. ,,Ik heb mijn best gedaan fit te worden en te knokken voor een selectie voor een Worldcup in Seefeld, maar het lukt me niet.’' Northugs talent werd al vroeg onderkend en de sponsors stonden voor hem in de rij. Hij was in zijn vaderland ook geliefd vanwege zijn pittige uitspraken, zeker als het ging over Zweedse concurrenten.