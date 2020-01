Nu of nooit voor volleyballers in strijd om olympische tickets

De kansen

Europa is het volleybalcontinent bij uitstek. Met acht Europese landen per continentaal toernooi en slechts één beschikbaar olympisch ticket, is de opdracht voor zowel de Nederlandse mannen als de vrouwen lastig. Maar waar de mannen hopen op een stunt en niet tot de favorieten behoren, is dat bij de Nederlandse vrouwen andersom. Winnen zij niet, dan doet de nummer 4 van het WK van ruim een jaar geleden niet mee aan de Olympische Spelen. Geen deelnemer aan dit continentale toernooi staat hoger op de Europese ranglijst dan Nederland, al is het verschil met Turkije slechts één plaats; 3 om 4.