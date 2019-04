Officieel: Van Zanen - Nieberg wordt nieuwe voorzitter NOC*NSF

Nieky Holzken krijgt zijn gedroomde titelge­vecht in Singapore: ‘Dit wordt mijn jaar, we gaan knallen’

16:43 Het hoge woord is eruit: Nieky Holzken staat op 17 mei in de ring voor een wereldtitelgevecht bij ONE Championship. De Helmonder neemt het op tegen landgenoot Regian Eersel, die net als de Holzken (35) een sterke reeks achter de rug heeft bij de Aziatische vechtsportorganisatie. ,,Ik wist het al even. Ik ben nu keihard aan het trainen en zorg dat ik 1000 procent fit ben”, zegt Holzken.