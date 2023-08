Olga kon haar Russische tegenstander niet de hand schudden: ‘Nacht ervoor kon ik niet slapen’

exclusief interviewDe wereld kent Olga Kharlan als ‘De Schermer Die Weigerde De Hand te Schudden in Tijden van Oorlog’. In een exclusief interview doet de schermster haar opmerkelijke verhaal. ,,Het leek op een provocatie’’, zegt ze over haar Russische tegenstander Anna Smirnova.