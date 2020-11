Oliveira wint slotrace MotoGP in Portimão

Voor Oliveira is het de tweede GP-zege van het seizoen. De Portugees won eerder de Grote Prijs van Stiermarken in Oostenrijk en was nu ook de beste op zijn thuiscircuit. Morbidelli verzekerde zich met de derde plaats van plek 2 in het wereldkampioenschap. Alex Rins, die slechts als vijftiende eindigde, is derde in het WK.