Olympisch curlingkampioen dronken uit toernooi gezet

,,Dit was een onhoudbare situatie. Ze stonden op het punt aan een wedstrijd te beginnen, terwijl ze vloekend en tierend de baan opkwamen. Ze waren overduidelijk onder invloed van alcohol. Dat was voor ons het signaal in te grijpen‘’, zo liet Wade Thurber weten aan CBC Sports. ,,Ook waren er flinke vernielingen aangericht in de kleedkamer. Andere teams klaagden bovendien dat hun spullen door de kleedkamers werden gesmeten.



Het Canadese viertal is inmiddels diep door het stof gegaan. ,,Dit gedrag was niet goed te praten”, zei Fry, de olympisch kampioen van 2014. ,,Ik wil me bij iedereen verontschuldigen, de fans, de andere deelnemers en de organisatoren van de Red Deer Curling Classic. Ik kwam om een wedstrijd te spelen en van mijn sport te genieten, maar wat ik nu heb gedaan getuigt van gebrek aan respect. Terecht zijn we gediskwalificeerd.”