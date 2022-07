Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt bij WK medaille mis op 10 km

Sifan Hassan is er niet in geslaagd om haar wereldtitel op de tien kilometer te prolongeren. De 29-jarige olympisch kampioene kwam in het Amerikaanse Eugene zelfs niet verder dan de vierde plaats. Letesenbet Gidey veroverde het goud.

Hassan ging als nummer vijf de laatste ronde in. Zoals zo vaak rekende ze op haar eindsprint, maar daarin moest ze haar meerdere erkennen in de Ethiopische Gidey, die ook de houdster is van het wereldrecord. Ook de Keniaanse Hellen Obiri (zilver) en haar landgenote Margaret Kipkemboi (brons) bleven Hassan voor.

De finale mondde uit in een lange eindsprint, waarin Hassan op de laatste 100 meter net tekortkwam voor het podium.

Volledig scherm Sifan Hassan tijdens haar 10 kilometer in Eugene. © AFP

Op de Olympische Spelen in Tokio won Hassan vorig jaar goud. Het was toen een van haar drie medailles. Ze won ook goud op de vijf kilometer en brons op de 1500 meter. Drie jaar geleden op het WK in Doha won ze goud op de tien km.

Het was voor de wedstrijd in Hayward Field allerminst zeker dat Hassan wel even zou gaan winnen of een medaille zou halen. Ze nam na de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio, waar ze drie medailles bemachtigde, voor een lange periode afstand van het hardlopen en begon pas tien weken voor de WK weer serieus te trainen. Er was dus twijfel of ze in topvorm zou verkeren.

In de wedstrijd bleek dat die lange onderbreking en late voorbereiding zich toch wreekten. Ze verschool zich vrijwel de hele wedstrijd achterin het veld en bemoeide zich niet met het tempo vooraan. De strijd ontbrandde pas in de laatste vier ronden, toen de Ethiopische en Keniaanse atletes het initiatief namen. Hassan kon mee en had in de slotronde nog zicht op een podiumplek, maar in de laatste meters voor de streep verkrampte ze.

Volledig scherm Letesenbet Gidey, Hellen Obiri en Margaret Kipkemboi blijven Sifan Hassan voor. © AFP