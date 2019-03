Olympisch zwemkampioen Manaudou staat voor terugkeer

Manaudou stopte kort na zijn zilveren medaille op de 50 meter vrij bij de Spelen van Rio, in 2016, met topzwemmen. Hij wilde zich volledig richten op een handbalcarrière. Na ruim 2,5 jaar kwam hij tot de conclusie dat hij de échte topsport mist, zo zegt hij vandaag in een interview met de Franse sportkrant in L’Équipe.



Manaudou, 28 jaar pas, gaat weer trainen bij zijn voormalige coach James Gibson. Gedurende zijn lange sabbatical speelde Manaudou kleine rolletjes in Franse tv-series en investeerde hij in een restaurant (‘Het Zwembad’) in Marseille.