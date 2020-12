Olympische limiet Van Nunen, Futselaar en Deelstra op marathon

wk handbal Nog een besmetting bij Oran­je-opponent Servië

4 december Een tweede speelster van het Servische vrouwenhandbalteam is besmet met het coronavirus. Servië is de eerste tegenstander van het Nederlands team op het EK in Denemarken. De bewuste speelster en haar kamergenote zijn in isolatie gezet. Haar naam is niet bekendgemaakt.