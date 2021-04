Olympische limiet voor Butter en Holterman, Kipchoge wint op vliegveld Twente

Kipchoge was de grote naam die organisator Global Sports had aangetrokken. De man die in 2019 in Wenen in een officieuze marathon als eerste onder de 2 uur (1.59.40) wist te lopen, liet zich over het vlakke en snelle parcours gangmaken tot 30 kilometer. Daarna liep hij in zijn eentje gestaag en in vaste tred naar de finish. Heel even leek het erop dat Kipchoge de snelste marathon ooit op Nederlandse bodem zou afwerken, maar hij verloor in de laatste kilometers toch wat tijd op de 2.04.06, waarin de Keniaan Lawrence Cherono in 2018 de marathon van Amsterdam won.