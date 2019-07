Omstreden Chinese gouddelver Sun op 800 meter naast podium

Russische bokser Dadasjev (28) overleden na gevecht

23 juli De Russische bokser Maksim Dadasjev is overleden aan de verwondingen die hij vorige week vrijdag had opgelopen bij een wedstrijd in de Verenigde Staten. Dadasjev (28) moest in zijn partij tegen Subriel Matias uit Puerto Rico zoveel zware klappen op zijn hoofd incasseren, dat zijn trainer na de elfde ronde besloot op te geven.