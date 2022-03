Omstreden kunstrijdster Kamila Valieva (15) is blij weer op het ijs te staan

Valieva won met het team goud in de landenwedstrijd op de Winterspelen afgelopen februari. Een dag later bleek dat ze al voor de Spelen was betrapt op doping, maar dat het Russische antidopingbureau Rusada haar slechts voorlopig had geschorst en die sanctie weer had teruggedraaid. Het zorgde voor veel commotie in Peking, waar de tiener van sporttribunaal CAS toestemming kreeg om toch verder deel te nemen. In de individuele wedstrijd verprutste ze haar vrije kür en eindigde als vierde. De dopingzaak speelt nog steeds.