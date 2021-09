Ongevaccineerde NBA-speler Wiggins mag niet meespelen in thuisduels van Warriors

Samenvatting Volleybal­lers kunnen niet stunten tegen Europees kampioen Servië

14 september De volleyballers van Oranje zijn er vanavond in het Poolse Gdansk niet in geslaagd zich te plaatsen voor de halve finales van het Europees kampioenschap. Titelverdediger Servië was in drie sets te sterk voor het team van de Italiaanse bondscoach Roberto Piazza: 23-25, 20-25 en 27-25.