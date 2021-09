Ontroerend moment op Paralympische Spelen: begeleider op zijn knieën voor blinde atlete

Nederland­se rolstoel­bas­ket­bal­sters uitzinnig van vreugde na bereiken paralympi­sche finale

2 september De Nederlandse rolstoelbasketbalsters nemen het bij de Paralympische Spelen in Tokio in de finale op tegen China. Oranje versloeg in de halve finales Duitsland met 52-42. China schakelde titelverdediger Verenigde Staten uit met 41-36.