Ook basketbalbonden onderzoeken mogelijkheden BeNeLeague

Een Nederlands bedrijf, Hypercube, gaat de belangrijkste partijen in beide landen betrekken bij een onderzoek naar de haalbaarheid van de BeNeLeague. Het onderzoek duurt van januari tot maart.



,,Hypercube beschouwt het als een in de tijdgeest passend onderzoek om de basketbalsport in de lage landen de meerwaarde te laten ervaren van een markt van 28,5 miljoen inwoners met een BNP van ruim 1 miljard”, meldt het onderzoeksbureau. ,,We gaan samen uitzoeken of die voordelen van die grotere markt het kunnen winnen van de nadelen.”