Ook harde wind in Australië: zeilers blijven aan de kant op eerste dag WK

Tafelten­nis­ster Eerland dansend op weg naar Tokio

7:15 Het kwalificatietraject richting de Olympische Spelen in Tokio is lang en lastig, maar tafeltennisster Britt Eerland is vol vertrouwen. De 25-jarige Schiedamse heeft een nieuwe manier gevonden om zo ontspannen mogelijk aan toernooien te beginnen. ,,Dansen geeft me plezier en een fijn gevoel, daardoor sta ik relaxter aan de tafel”, zei Eerland nadat ze verrassend zilver had gepakt op de Europese Top 16.