Ook streep door Formule E in China vanwege coronavirus

Kimberley Bos wint op olympische baan in Pyeong­chang

1 februari Kimberley Bos heeft de tweede wedstrijd in Pyeongchang om de Intercontinental Cup gewonnen. Op de olympische baan van de Winterspelen van 2018 was Bos in beide runs de snelste. Met een eindtijd van 1.46,79 bleef ze de Amerikaanse Curtis Kelly een halve seconde voor. Katie Uhlaender, de tweevoudig wereldkampioene uit de VS, eindigde op ruim een seconde als derde.