Oorlog tussen Rusland en Oekraïne heeft ook grote gevolgen voor de Europese sportwereld

1. Wat gebeurt er met de grote sportevenementen in Rusland?

Summiere reacties kwamen er vanuit de verschillende sportorganisaties. De UEFA maakte donderdagochtend bekend op vrijdag een buitengewone vergadering te voeren over de situatie in Rusland en Oekraïne. ,,We gaan alle benodigde beslissingen nemen’’, stond er in het statement. Een van de belangrijkste agendapunten is de finale van de Champions League. Die zou normaal gesproken op 28 mei in de Gazprom Arena in Sint-Petersburg worden gespeeld. Maar de kans dat die wedstrijd naar een andere locatie wordt verplaatst, is levensgroot.