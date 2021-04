Oorzaak ernstig ongeluk Tiger Woods bekend: crash met 140 km/u

Woods sloeg in zijn SUV meerdere keren over de kop en moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd. Hij werd met spoed geopereerd aan enkele open breuken aan zijn rechterbeen en een verbrijzelde enkel. Er zou geen bewijs zijn geweest dat Woods op het moment van het ongeluk onder invloed was van drugs of alcohol.

In 2017 werd de golfvedette aangehouden toen hij slapend achter het stuur van zijn auto werd aangetroffen. Woods verklaarde naderhand dat hij voorgeschreven medicijnen had gebruikt en daarbij de mogelijke bijwerkingen over het hoofd had gezien.



Woods was herstellende van een vijfde operatie aan zijn rug. Hij wordt al enkele jaren geplaagd door blessures en onderging ook enkele knieoperaties. De 45-jarige golfmiljardair won in 2019 voor de vijfde keer de Masters en staat nu op vijftien overwinningen in Majors, drie minder dan recordhouder Jack Nicklaus.