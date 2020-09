Openingsduel hockeysters Amsterdam uitgesteld na coronabesmettingen

Extra toezicht Geschorste coach onder toezicht terug in turnhal: ‘Ik heb nooit de woorden ‘dikke koe’ in de mond genomen’

3 september Vincent Wevers is terug in de turnzaal. Op ‘neutraal’ terrein in Nijmegen mag hij zijn dochters Lieke en olympisch kampioene Sanne Wevers weer trainen. ,,Blij? Dat is een verkeerd woord.”