Openwaterzwemmer Weertman snelste in Australië

Video Handbal­lers Spanje treffen Kroatië in EK-finale

24 januari De Spaanse handballers staan voor de derde keer op rij in de finale van het EK handbal. De titelverdediger won in de halve finale in Stockholm met 34-32 van Slovenië. In de finale neemt de Europees kampioen het op tegen Kroatië, dat na een thriller met 29-28 Noorwegen versloeg.