Ophef na huiselijk geweld bij judokampioene: ‘Wat ontbrak er aan bewijs? De dood, misschien?’

Schooljuf Marly trainde meer dan twee uur per dag en at nog maar 1400 calorieën om bodybuil­der te worden: ‘Ik wil mezelf bewijzen’

GEMERT – Buiten paardrijden en ‘wat aanklooien in de sportschool’ was ze nooit serieus met sport bezig. Tot ze door vrienden die in de bodybuildwereld zaten werd aangestoken. Nu traint basisschooljuf Marly Morssink als een malle om zich als bodybuilder te bewijzen. ,,Het is zo zwaar, maar dat is het dubbel en dwars waard.’’

24 november