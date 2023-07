Opnieuw Nederlandse coureur overleden: Joey den Besten (30) komt om bij crash in Finland

Motorcoureur Joey den Besten uit Borculo is zondag tijdens een race in het Finse Imatra in de raceklasse IRRC (International Road Racing Championship) bij een crash om het leven gekomen. De Achterhoeker was 30 jaar oud.

De organisatie van de race in Imatra meldt via Twitter dat Den Besten om het leven is gekomen nadat hij de controle over zijn motor was verloren in de formatieronde van de race in de Superbike. ,,Onze welgemeende condoleances gaan uit naar zijn familie en collega-rijders. Hij zal gemist worden”, meldt de organisatie van de wegraces in Imatra, een stadje in het zuidoosten van Finland iets ten noorden van Sint-Petersburg.



Op het Finse stratencircuit, waar in het verleden vele Grand Prix-weekenden werden verreden, kwam Roadracing-coureur Den Besten zwaar ten val tijdens de IRRC Superbikerace van het weekend. Het ging opvallend genoeg mis in de sighting lap, de formatieronde van de pitlane naar de plek waar de coureurs hun startpositie innemen. Den Besten verloor de controle over zijn motor en raakte buiten de baan. De Finse politie stelt een onderzoek in naar de exacte toedracht van het ongeluk.

De eerste berichten vanaf het Finse circuit waren dat de verwondingen meevielen en dat er ‘slechts’ sprake was van een gebroken hand. Het programma werd met enige vertraging hervat, maar niet veel later kwam de politie van Imatra met het nieuws naar buiten dat de 30-jarige coureur uit Borculo aan zijn verwondingen was overleden.

Volledig scherm Joey den Besten in actie in Hengelo. © Jan Ruland van den Brink

Het is het tweede dodelijke ongeval dit weekend in de racesport en opnieuw is een Nederlander het slachtoffer. De talentvolle autocoureur Dilano van ‘t Hoff uit Dordrecht kwam zaterdag om het leven op het circuit van Spa-Francorchamps. De 18-jarige coureur was bij de tweede race betrokken bij een crash en hulp op het circuit mocht niet meer baten.

Teamgenoot kwam in 2017 om het leven

Den Besten reed voor het team Motorradtechnik Geenen. Hij was in 2014 en 2017 kampioen in de IRRC Supersport 600. De coureur kwam toen uit voor Performance Racing Achterhoek. Dat team betoont zijn medeleven aan het collega-team, en aan de familie en vrienden van Den Besten.

Den Besten was eerder dus coureur bij Performance Racing Achterhoek van teameigenaar Tonny Wassink. In 2017 maakten Den Besten en Wassink al mee hoe Jochem van den Hoek, de teamgenoot van Den Besten, om het leven bij een crash tijdens de Isle of Man TT.

Den Besten begon al op zeer jonge leeftijd als coureur in de minibikes waar hij zelfs de Nederlandse titel wist te veroveren. De coureur uit de Achterhoek werd twee keer IRRC Supersport-kampioen voordat hij in 2018 bekendmaakte te stoppen als coureur. Het bloed kroop echter waar het niet gaan kon en enige tijd later maakte Den Besten al zijn comeback als coureur in de IRRC Superbike-categorie. Zaterdag werd de coureur uit Borculo in Imatra nog achtste in de eerste race van het weekend. Zondagmiddag werd aquaplaning en een crash in de sighting lap op het kletsnatte Finse circuit hem fataal.

De coureur was twee maanden geleden nog aanwezig op de 55ste editie van de wegraces over de Varsselring in Hengelo.In de racewereld is de verslagenheid over het overlijden van Den Besten groot. Ook bij de motorclub BMAC in zijn woonplaats Borculo wordt geschokt gereageerd. „Dit is vreselijk, woorden schieten te kort”, zegt woordvoerder en secretaris Martijn Spliethof. „We zijn ook enorm geschrokken. Wegraces zijn risicovol, maar de race in Finland vond plaats op een erkend circuit. Onderzoek moet uitwijzen hoe dit heeft kunnen gebeuren.”

Hoewel Den Besten wegracer was, trainde hij de laatste jaren met enige regelmaat op het crosscircuit van de BMAC. „Puur als hobby, niet om wedstrijden te rijden. Eigenlijk zo rond het moment dat hij twijfelde om met wegraces te stoppen, is hij lid geworden van onze club. Het is ongelofelijk dat we hem nu nooit meer terug zullen zien.”