Oppermachtige Mathieu van der Poel rijdt iedereen op een hoop in Vestingcross

Van Aert tweedeDe liefhebbers hoopten vanmiddag in de Vestingcross in Perkpolder op weer een heerlijk duel tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel, maar daar kwam in Zeeuws-Vlaanderen niets van terecht. Was de Belg heer en meester in Dendermonde, vandaag stond er geen maat op een oppermachtige Van der Poel.

In de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen was Van der Poel veel te sterk voor de concurrentie. Al op de helft van de tien rondjes in de Zeeuwse blubber had Van der Poel meer dan een minuut voorsprong op de laatste belagers Van Aert, de Brit Tom Pidcock en de Belg Michael Vanthourenhout. Van Aert, die in het begin kampte met materiaalpech, werd tweede op anderhalve minuut. Pidcock werd derde, Vanthourenhout vierde (op 2.41).

Het was voor Van der Poel, die vanaf de tweede ronde alleen aan kop reed, al zijn vierde zege in Hulst. Eerder won hij de Vestingscross in Zeeland in 2017, 2018 en 2019. Vorig jaar was Eli Iserbyt, bij afwezigheid van Van der Poel, de beste in Hulst. Iserbyt, nog niet helemaal hersteld van een elleboogblessure, viel meteen na de start en gaf halverwege de wedstrijd op.

Van der Poel won in december ook de wereldbekerwedstrijd van Namen en een week later werd hij tweede in Dendermonde. Bij de eerste wedstrijd van het seizoen ontbrak Van der Poel. Over drie weken wordt in het Belgische Overijse de laatste wedstrijd verreden. Van Aert blijft leider in het algemeen klassement. De Belg werd al eerder tweede, een keer derde en won in Dendermonde. Van der Poel, die zaterdag ook al de beste was in Gullegem, vertrekt maandag voor een stage naar Spanje.

Volledig scherm Mathieu van der Poel in actie in de Vestingcross. © Cor Vos

Voor de wedstrijd in Zeeland maakte Van der Poel bekend dat hij zijn seizoen op de weg eind februari start in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. De 25-jarige alleskunner op de fiets geeft die etappekoers van 21 tot en met 27 februari de voorkeur boven het Belgische openingsweekeinde, bestaande uit de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne op 27 en 28 februari. ,,Ik denk dat de Ronde van de Emiraten een betere aanloop is richting de klassiekers, waarop ik nog net iets meer mijn pijlen richt dan het openingsweekend”, zei Van der Poel voorafgaand aan de veldrit van Hulst bij Sporza.

De kopman van Alpecin-Fenix moet daarna een keuze maken tussen deelname aan Parijs-Nice of Tirreno-Adriatico. Als Van der Poel van 7 tot en met 14 maart de Franse koers rijdt, moet hij op 6 maart wel de Strade Bianche overslaan. ,,Daar had ik nog niet bij stilgestaan. Ik moet het nog eens allemaal bekijken. Als het gaat, zou ik wel graag de Strade Bianche rijden.”



Van der Poel werkt op de weg toe naar zijn twee grote doelen in het voorjaar: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, op respectievelijk 4 en 11 april. De Nederlander zegevierde afgelopen jaar in Vlaanderen.