Oranje begint WK handbal met monsterzege: Puerto Rico met 40 punten verschil overklast

Twee Oranje-speelsters kregen in de aanloop naar het toernooi te maken met een positieve coronatest. Cirkelspeelster Merel Freriks herstelde op tijd, hoekspeelster Angela Malestein kan pas vanaf zaterdag aansluiten bij het team. Bovendien vertrok keepster Rinka Duijndam nog voor de start van het WK naar huis om persoonlijke redenen. Een vervangster is nog niet opgeroepen.

In de eerste wedstrijd kon interim-bondscoach Monique Tijsterman naar hartenlust wisselen en dingen uitproberen. Estavana Polman, de beste speelster van de wonderlijke wereldkampioen in 2019, werd zo in de gelegenheid gesteld om meer wedstrijdritme op te doen. De opbouwspeelster lijkt op tijd weer speelklaar na twee operaties aan haar knie, de grote vraag blijft hoe Polman kan presteren in de zware wedstrijden.