Oranje handballers boeken historische eerste zege op WK

Hoe gek kan het lopen voor Van Loon en Van Kasteren in Dakar Rally

Ze waren maandag zó dicht bij hun eerste dagzege ooit in de Dakar Rally. Had Erik van Loon zijn leeglopende autoband maar niet gewisseld. En had Marcel Snijders maar niet tegen Janus van Kasteren gezegd dat hij door kon rijden nadat één van de twee tablets aan boord van de truck het waypoint had geregistreerd.

3 januari