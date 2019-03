Oranje-hockeysters winnen ook Pro League-duel in China

Op aangeven van uitblinkster Xan de Waard schoot de 20-jarige Freeke Moes vier minuten voor tijd raak. De Waard zelf leek in de slotseconde zelfs voor de 3-1 te zorgen, maar de bal had pas na de zoemer de lijn gepasseerd. Oranje heeft 12 punten uit vijf duels, Australië heeft er 15 met een duel meer. De openingstreffer viel in de 21ste minuut uit een strafcorner. Lauren Stam was de maker. China beperkte zich tot verdedigen, maar besloot in het laatste kwart toch maar op zoek te gaan naar de gelijkmaker, die prompt viel. Guo Qiu bracht negen minuten voor tijd de 1-1 op het bord. Twee strafcorners werden door Oranje niet benut, waarna Moes de zege alsnog veiligstelde.

Nederland trad in China aan zonder ervaren internationals als Eva de Goede, Lidewij Welten en Caia van Maasakker. ,,Het was een spannende partij, we hebben heel wat kansen gehad. We hadden het onszelf makkelijker moeten maken door vaker te scoren’', zei De Waard, die met Oranje op 10 april de volgende wedstrijd in de Pro League speelt. In Utrecht is China dan de tegenstander.