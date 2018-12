Oranje kijkt uit naar volgende clash op WK hockey in India

AustraliëDe kwartfinale van het WK mag dan hebben gevoeld als de finale, de spelers van Oranje constateerden na afloop dat ze nog niets hebben gewonnen. De volgende tegenstander, morgenmiddag in de halve finale, is Australië. Opnieuw een helse klus.

Door Rik Spekenbrink



Het is de wereldkampioen tegen de Europees kampioen, morgenmiddag om 14.00 uur Nederlandse tijd in India, om een plek in de finale van het WK. Bij de bookmakers is Australië favoriet, als nummer 1 van de wereld en ongeslagen ploeg in Bhubaneswar. De ‘Kookaburras’ kregen zelfs pas 1 tegentreffer te verwerken, in hun openingswedstrijd tegen Ierland.

Volledig scherm © ANP Australië en Nederland hebben afgelopen jaren spectaculaire wedstrijden tegen elkaar gespeeld. De vorige WK-finale ging tussen beide landen. In het stadion van ADO Den Haag zorgde Jeroen Hertzberger vier jaar geleden voor de openingstreffer en maakte iedereen zich al voorzichtig op voor een groot feest. Een uur later was het 6-1 voor Australië. Na dat toernooi nam de hockeybond afscheid van bondscoach Paul van Ass en werd Max Caldas, die in Den Haag goud won met de vrouwen, doorgeschoven van de vrouwen naar de mannen.

Te vroeg gepiekt in Rio

Ruim twee jaar geleden, op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, leek Australië een pittige tegenstander in de kwartfinale. Maar Oranje sprankelde en won met 4-0. Uiteindelijk was dat te vroeg gepiekt, want in de halve eindstrijd was België te sterk.

Sinds 2013 troffen de hockeynaties elkaar 11 keer. Australië won 5 duels, Nederland 4. Soms was het de ‘mannen tegen de jongens’. De Aussies, veelal mouwloos spelend, winnen het in spiermassa. Van Ass was een uitgesproken tegenstander van krachttraining, hij wilde het met technisch en aanvallend hockey zien te winnen. Dat laatste wil Caldas ook, maar sinds zijn komst is het krachthonk bepaald geen verboden terrein.

,,Dit wordt weer een clash”, voorspelt Thierry Brinkman, tot dusver topscorer van Oranje met 4 doelpunten. ,,Het gaat normaal gesproken geen 4-0 worden, dat weten we. Iedereen moest zijn beste ik zijn, zaterdag. Wie ze dan maakt, interesseert mij geen reet. Wat wij willen is die cup.”