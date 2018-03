Oud-motorcoureur Ralf Waldmann (51) overleden

Korfbalsters DDW uitgespeeld voor het lands­kam­pi­oen­schap

17:32 De korfbalsters van DDW uit Hoge Mierde hebben de return tegen het Nulandse Be Quick zondagmiddag in de kruisfinale verloren: 19-16. In sporthal De Geer in Geffen wisten de dames van DDW er geen derde en beslissende wedstrijd uit te slepen. Ze zijn daardoor uitgeschakeld voor het landskampioenschap.