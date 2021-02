Oud-turncoach Amerikaanse ploeg stapt uit het leven na 24-delige aanklacht wegens misbruik

Tegen de 63-jarige Geddert werd een 24-delige aanklacht ingediend. Hij was eigenaar van een trainingscomplex waar de veroordeelde zedendelinquent Larry Nassar als sportarts werkzaam was. Nassar werd drie jaar geleden veroordeeld tot een celstraf van 175 jaar wegens seksueel misbruik van vele turnsters.



Kort voordat Geddert zich bij de rechtbank had moeten melden, werd zijn lichaam aangetroffen op een parkeerplaats naast de snelweg. Verdere details over de toedracht van zijn dood zijn niet bekend gemaakt.



,,Dit is een tragisch einde aan een tragisch verhaal voor alle betrokkenen’’, zo zei procureur-generaal Dana Nessel in Michigan. Nessel maakte eerder op de dag bekend dat Geddert werd beschuldigd van 24 misdrijven, waaronder aanranding, mensenhandel en het runnen van een criminele onderneming.