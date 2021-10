Oud-turnster Stéphanie Tijmes in documentaire: ‘Het gaat nog steeds niet goed met me’

Naomi Visser naar meerkampfi­na­le bij WK turnen, ook Elze Geurts ligt op koers

18 oktober Naomi Visser heeft zich maandag bij de WK turnen in het Japanse Kitakyushu geplaatst voor de meerkampfinale. Visser kwam na de vier toestellen tot een score van 52,266 en staat daarmee achtste. Dinsdag komen er in het vervolg van de kwalificaties niet meer dan elf meerkampsters in actie, waardoor de turnster uit Papendrecht zeker is van een plaats bij de beste 24.