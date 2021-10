Oud-turnsters voelen zich eindelijk erkend met excuses NOC*NSF: ‘Het lag dus toch niet aan mij’

Door Arjan Schouten



Via een livestream keken vele oud-turnsters mee naar de persconferentie van Anneke van Zanen (NOC*NSF) en Marieke van der Plas (KNGU) op Papendal. Hopend op excuses. En die kwamen er. Waar de turnbond maanden terug al het boetekleed aantrok, was het nu Van Zanen die toegaf dat ook de Nederlandse sportkoepel zwaar in gebreke is gebleven wat betreft de aanpak van structurele misstanden in de turnsport. Om de conclusie van de adviescommissie integriteit en ethiek kon ze niet heen. ,,Ik vind het buitengewoon treurig dat we wel de individuele klachten hebben gezien, maar hebben verzuimd na te gaan of daar iets structureels achter stak. Daar bieden we onze excuses voor aan’’, sprak Van Zanen. ,,Als er systematisch iets fout zit, moet je daarnaar handelen.’’