Overeem zet stap richting wereldtitel met winst op technische knock-out in Las Vegas

Overeem besliste het gevecht in de vierde en vijfde ronde in zijn voordeel. Hij werkte Sakai in beide rondes naar de grond om hem vervolgens een aantal flinke stoten te geven. In de laatste ronde leidde dat tot het ingrijpen van de scheidsrechter, waarmee Overeem dus won op technische knock-out.

Voor Overeem betekende het zijn vierde overwinning in vijf gevechten. Overeem hoopt snel in aanmerking te voor een titelgevecht in het zwaargewicht. De kampioensgordel is momenteel in handen van de Amerikaan Stipe Miocic, van wie Overeem in 2017 al eens in de eerste ronde verloor.

,,Ik heb sowieso nog een overwinning nodig voor een titelgevecht”, zei Overeem na zijn zege op Sakai. ,,Maar het hangt ook weer af van de resultaten van andere gevechten.”

Afgelopen mei werd Alistair Overeem, op zijn veertigste verjaardag, de tweede vechter na Aleksei Oleinik met overwinningen in MMA-gevechten in vier verschillende decennia (’90, ’00, ’10 en ’20), door Walt Harris op technische knock-out te verslaan. Overeem, geboren in de regio Utrecht en al jaren wonend in de Verenigde Staten, werd kampioen in meerdere organisaties en is een begrip in de vechtsport.

Alistair Overeem has competed and won in four different decades over the course of his legendary career 🤯 #UFCVegas9

Overeem vocht inmiddels al 93 wedstrijden in 23 jaar en traint al 28 à 29 jaar. In Nederland gaat de aandacht voor vechtsport met pieken en dalen, zo weet hij ook. Zo was de K1 in Japan een tijdlang interessant, zwakte de aandacht daarna weer af en is momenteel het kickboksen populair met daarin een grote rol voor Rico Verhoeven. Overeem: ,,Alleen moet het eigenlijk MMA worden, hè? Ik heb twintig jaar geleden al voorspeld dat kickboksen eerst populair zou worden, maar dat MMA daarna die rol overneemt. Kickboksen is nu nog reuze populair in Nederland, maar in de wereld niet. Daar is MMA dat. Het is altijd spannend, brengt altijd iets nieuws en ik kijk met plezier naar elke gewichtsklasse. Ik leer van andere vechters door simpelweg naar ze te kijken.”

Volledig scherm Alistair Overeem (rechts) in zijn gevecht met Walt Harris op 16 mei. © USA TODAY Sports