Overwinning in Rotterdamse klassieker ‘droom die uitkomt’ voor springruiter Willem Greve

,,Iedereen heeft zijn dromen en één van mijn dromen was deze klassieker in eigen land winnen”, zei Greve. ,,Die droom is nu uitgekomen. Voor mij is dit een dag om nooit te vergeten. Het is altijd speciaal om een Grote Prijs van vijf sterren te winnen, maar nog eens extra bijzonder als dat lukt in eigen land. De sfeer was fantastisch en ik ben heel blij hier als winnaar te staan. Highway is een ongelooflijke vechter. Hij gaat echt voor me door het vuur. Soms is dat wat moeilijk te managen, maar hij geeft alles.”