Paardensport opgelucht: internationale wedstrijden weer toegestaan na uitbraak rhinovirus

Het verbod van de internationale federatie FEI werd op 1 maart van kracht na de uitbraak van het besmettelijke rhinovirus, eind vorige maand op een concours hippique in Valencia.



Iris Boelhouwer, directeur topsport van de KNHS, is verheugd over de ontwikkelingen. ,,Om aansluiting te houden bij de internationale top en in voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio is het van essentieel belang dat onze paarden en ruiters in staat zijn om wedstrijdritme op te bouwen en hun kwalificaties te halen. Na een wedstrijdpauze van zes maanden ben ik dan ook ongelooflijk opgelucht dat we dit weer in eigen land kunnen faciliteren.”