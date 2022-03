Pacer | Het afstemmen van doelen en het omgaan met wedstrijdspanning

Indoor Brabant Zwangere Von Bredow brengt dressuur­lief­heb­bers in Brabanthal­len in vervoering

90% is nog altijd een magische grens in de dressuursport. De Duitse Jessica von Bredow-Werndl en haar paard TSF Dalera stalen in Den Bosch de show tijdens de kür op muziek in de Bossche Brabanthallen. De jury waardeerde het ‘danspaar’ met een score van 90.555.

12 maart