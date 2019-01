Pacquiao daagt Mayweather uit na verdedigen wereldtitel

,,Zeg hem dat hij moet terugkeren in de ring en dat ik bereid ben tegen hem te boksen'', zei de Filipijn, die zijn 61ste profzege boekte.



In mei 2015 boksten Pacquiao en Mayweather het 'Gevecht van de Eeuw'. Mayweather won en verdiende dik 100 miljoen euro met zijn zege. De 41-jarige 'Money' was aanwezig in de zaal, maar ging niet in op de uitdaging van Pacquiao. ,,Mijn carrière is nog niet voorbij, ik bewijs keer op keer dat de reis van Manny Pacquiao voortduurt'', aldus de Filipijn, die in zijn land senator is.