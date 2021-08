Paralympiër Jetze Plat maakt favorietenrol waar en prolongeert goud op triatlon, roeiers pakken zilver

Jetze Plat heeft op de Paralympische Spelen in Tokio goud veroverd op de triatlon. De 30-jarige atleet kwam na 57 minuten en 51 seconden over de finish, ruim 2 minuten voor de Oostenrijker Florian Brungraber. De Italiaan Giovanni Achenza (+ 4.14) werd derde. Geert Schipper eindigde net buiten het podium met een achterstand van 5.10 minuten.

Plat, geboren met twee onvolgroeide benen, won bij de vorige de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro ook goud op dit onderdeel. Achenza moest toen ook genoegen nemen met het brons. Plat, die tijdens de openingsceremonie de Nederlandse vlag mocht dragen, heeft zijn zinnen gezet op drie gouden medailles deze Spelen. Hij komt nog in actie in de tijdrit en in de wegrace in het handbiken. Net als op de triatlon is hij op deze twee onderdelen ook wereldkampioen.

Bij de vrouwen werd Margret IJdema 7de op de triatlon. Het goud ging naar de Amerikaanse Kendall Gretsch, die 10 minuten en 30 seconden eerder finishte dan de Nederlandse.

Zilveren roeiers

Corné de Koning en Annika van der Meer behaalden de zilveren plak in de gemengd dubbeltwee. Het goud ging naar Groot-Brittannië, China won brons. Het is voor Nederland de eerste roeimedaille in Tokio.

De Koning en Van der Meer waren het snelst weg, maar zagen eerst China en vervolgens ook het Britse team langszij komen. Ook Oekraïne mengde zich in de strijd om de podiumplaatsen. In de laatste 500 meter wisten De Koning en Van der Meer het verschil te maken en gingen ze China alsnog voorbij.

,,De drie voor het podium waren flink gewaagd aan elkaar”, analyseerde De Koning. ,,Het was mooi dat we in die laatste tweehonderd meter naar plek twee hebben weten op te schuiven, dat is wel een fenomenaal gevoel.”