Philadelphia 76ers bezorgt Lakers in topper eerste uitnederlaag

Video Curry met Golden State Warriors te sterk voor LA Lakers, opnieuw glansrol voor Harden bij Nets

19 januari De Golden State Warriors waren afgelopen nacht met 115-113 te sterk voor Los Angeles Lakers, het team van sterspeler LeBron James. De Warriors (NBA-kampioen in 2015, 2017 en 2018) maakten in het Staples Center in Los Angeles een achterstand van 19 punten ongedaan tegen de titelverdediger in de NBA.