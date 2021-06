Phoenix Suns één zege verwijderd van eerste NBA-finale in 28 jaar

Epke Zonderland in onzeker­heid richting Spelen: ‘We hebben hem vooralsnog ingeschre­ven’

10 juni Epke Zonderland staat voorlopig op de deelnemerslijst voor de World Cup van eind deze maand in Doha. Of Zonderland daadwerkelijk in actie zal komen bij het evenement tussen 23 en 26 juni in Qatar is volgens bondscoach Bram van Bokhoven nog onbekend.