Piazza: De agressie en sfeer in het veld was anders

Door Lisette van der Geest

Van een zwaarbevochten strijd gisteren, naar een bijna soepel ogende overwinning vandaag. Op papier leken de Nederlandse volleyballers het in de eerste twee wedstrijden op het Olympisch Kwalificatie Toernooi in Ahoy vooral moeilijk te krijgen met België, de nummer twaalf op de wereldranglijst, waarop Nederland plaats vijftien bezet. Maar met opvallend zelfvertrouwen waren zij vandaag duidelijk sterker. Hierdoor maakt het team nog steeds kans op het ene beschikbare olympische ticket.

Minder druk

,,De agressie en sfeer in het veld was anders dan gisteren”, zegt bondscoach Roberto Piazza na afloop. Waar gisteren bijna drie uur nodig was voor de lastige winst op Zuid-Korea, was Nederland zaterdagmiddag in ruim anderhalf uur klaar.

Piazza: ,,Wij begonnen gisteren hetzelfde, maar verloren in mijn opinie het zelfvertrouwen. Misschien kwam dat door de druk van de eerste wedstrijd, je zag in het begin wat meer spanning. Misschien door de gedachte aan de mogelijkheid om te plaatsen voor Tokio. Ik weet niet precies waarom, maar er was meer spanning.”

'Spelen zoals vandaag’

Morgen wacht de confrontatie met Amerika, de topfavoriet en nummer twee van de wereldranglijst. ,,Ik ken elke speler, het hele team. Geheimen hebben ze niet voor ons. Maar het is een ongelofelijk sterk team.” Maar dat betekent nog niet dat Nederland kansloos is, zegt de coach. De vorm van de dag speelt ook mee. ,,Misschien is het niet genoeg als we alles geven wat we hebben. Maar uiteindelijk zijn het zes spelers in het veld, net zoals wij zes spelers hebben. Voor ons is het belangrijk dat we spelen zoals vandaag. Samen.”

En de Italiaan in Nederlandse dienst haalt een film uit 1998 aan, Sliding Doors. ,,Dat is het leven. Je moet precies de juiste trein halen en dat kan het verschil maken. Als de deur open is: waarom niks doen? Ga naar binnen.”