Piazza nieuwe bondscoach Nederlandse volleyballers

,,Hij leeft echt voor het volleybal en is dagelijks van acht uur ’s ochtends tot tien uur ’s avonds op de club. Ik heb destijds heel veel van hem geleerd en we zijn altijd in contact gebleven.’’



Piazza is vereerd met zijn nieuwe baan, zegt hij. ,,Dit team heeft een grote historie, en in het verleden heb ik met grootheden als Peter Blangé en Ron Zwerver mogen werken. Ik heb alle wedstrijden van Oranje op het laatste WK gezien en ik was onder de indruk van hun prestaties. Mijn droom is om Nederland naar de top 10 van de wereld te brengen.’’